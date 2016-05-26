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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:33
lel написав:
Подскажите, плиз.
1. Оплата через QR код через приложение Сильпо или Фора пройдет с кэшбэком? Выбрана категория продукты.
2. Если да. Горячка скажет Лукап код для привязки карты? СМС отключено.
Привяжите лучше Ньюкард.
У Юнекса на 300грн. нужно товара набрать.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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Додано: Чет 16 лип, 2020 14:06
ukrprom2014 написав: lel написав:
Подскажите, плиз.
1. Оплата через QR код через приложение Сильпо или Фора пройдет с кэшбэком? Выбрана категория продукты.
2. Если да. Горячка скажет Лукап код для привязки карты? СМС отключено.
Привяжите лучше Ньюкард.
У Юнекса на 300грн. нужно товара набрать.
Это продукт другого банка и только для новых счетов,так что совет бесполезен.
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 18 лип, 2020 19:10
В день открытия карты пополнил по номеру счета у операциониста. В приложении сразу видно. Сделал покупку- остаток уменьшился, операцию не видно. Будет видна после проводки по счету?
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lel
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Додано: Суб 18 лип, 2020 19:23
lel по разному бывает. Они тут в этом плане реально тормоза. У меня был приход на карту - так пришло смс о зачислении, но остаток не поменялся ни в смс, ни в мобайле, ни в ИБ. Естественно проводки тоже нет. Под вечер увеличился авторизационный остаток, а на следующий день появилась строчка в выписке. Поэтому не парьтесь - через пару дней все будет. Но оперативность отражения в "анналах" это не про юнекс
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 20 лип, 2020 18:49
Последние несколько страниц прочитал, если что
1. Правильно ли я понял, что в связи с временным неоформлением кредитки можно оформить дебетовую карту SmartMoney и косить по ней кэшбэк точно так же, как по кредитке (сказали, что за счет кредитных или своих - кэшбэк одинаков)?
2. Немного не понял, кэшбэк начисляется только на операции от 300 грн и выше?
Спасибо за ответ.
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Искатель
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Додано: Пон 20 лип, 2020 18:56
Искатель написав:
Последние несколько страниц прочитал, если что
1. Правильно ли я понял, что в связи с временным неоформлением кредитки можно оформить дебетовую карту SmartMoney и косить по ней кэшбэк точно так же, как по кредитке (сказали, что за счет кредитных или своих - кэшбэк одинаков)?
Одинаковий.
Від сьогоднішнього дня відновлюють оформлення кредитних
Искатель написав:
2. Немного не понял, кэшбэк начисляется только на операции от 300 грн и выше?
Саме так
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extreme_lviv_ua
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Додано: Пон 20 лип, 2020 19:04
extreme_lviv_ua написав: Искатель написав:
Последние несколько страниц прочитал, если что
1. Правильно ли я понял, что в связи с временным неоформлением кредитки можно оформить дебетовую карту SmartMoney и косить по ней кэшбэк точно так же, как по кредитке (сказали, что за счет кредитных или своих - кэшбэк одинаков)?
Одинаковий.
Від сьогоднішнього дня відновлюють оформлення кредитних
Искатель написав:
2. Немного не понял, кэшбэк начисляется только на операции от 300 грн и выше?
Саме так
Дякую за відповіді!
На гарячій лінії сьогодні сказали, що ще не видають... Буду подавати заявку завтра, подивлюсь, що з того вийде.
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Искатель
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Додано: Пон 20 лип, 2020 21:40
Искатель написав:
Последние несколько страниц прочитал, если что
1. Правильно ли я понял, что в связи с временным неоформлением кредитки можно оформить дебетовую карту SmartMoney и косить по ней кэшбэк точно так же, как по кредитке (сказали, что за счет кредитных или своих - кэшбэк одинаков)?
2. Немного не понял, кэшбэк начисляется только на операции от 300 грн и выше?
Спасибо за ответ.
Тока смотрите в оба, шоб вам не впарили Смарт+.
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guntherhouse777
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Додано: Пон 20 лип, 2020 21:59
guntherhouse777 написав:
Тока смотрите в оба, шоб вам не впарили Смарт+.
А что это?
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Adast
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