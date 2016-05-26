Додано: Суб 18 лип, 2020 19:23

lel по разному бывает. Они тут в этом плане реально тормоза. У меня был приход на карту - так пришло смс о зачислении, но остаток не поменялся ни в смс, ни в мобайле, ни в ИБ. Естественно проводки тоже нет. Под вечер увеличился авторизационный остаток, а на следующий день появилась строчка в выписке. Поэтому не парьтесь - через пару дней все будет. Но оперативность отражения в "анналах" это не про юнекс