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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:14
Adast написав: guntherhouse777 написав:
Тока смотрите в оба, шоб вам не впарили Смарт+.
А что это?
Тож самое, но с платным входом
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Додано: Пон 20 лип, 2020 22:30
guntherhouse777 написав: Adast написав: guntherhouse777 написав:
Тока смотрите в оба, шоб вам не впарили Смарт+.
А что это?
Тож самое, но с платным входом
Та да, можуть, але я знав про цей нюанс
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