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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 199200201202

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:14

  Adast написав:
  guntherhouse777 написав:Тока смотрите в оба, шоб вам не впарили Смарт+.

А что это?

Тож самое, но с платным входом
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:30

  guntherhouse777 написав:
  Adast написав:
  guntherhouse777 написав:Тока смотрите в оба, шоб вам не впарили Смарт+.

А что это?

Тож самое, но с платным входом
Та да, можуть, але я знав про цей нюанс :D
extreme_lviv_ua
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  #<1 ... 199200201202
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