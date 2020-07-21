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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:14
Adast написав: guntherhouse777 написав:
Тока смотрите в оба, шоб вам не впарили Смарт+.
А что это?
Тож самое, но с платным входом
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Додано: Пон 20 лип, 2020 22:30
guntherhouse777 написав: Adast написав: guntherhouse777 написав:
Тока смотрите в оба, шоб вам не впарили Смарт+.
А что это?
Тож самое, но с платным входом
Та да, можуть, але я знав про цей нюанс
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Додано: Вів 21 лип, 2020 21:00
Звонили из банка - подтвердили, что вчера возобновили кредитование. Для заведения заявки необходимы три телефона:
1) родственника;
2) жены (если есть - обязательно) или друга (знакомого);
3) коллеги с работы.
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Vorlon
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Додано: Вів 21 лип, 2020 23:01
Vorlon написав:
Звонили из банка - подтвердили, что вчера возобновили кредитование. Для заведения заявки необходимы три телефона:
1) родственника;
2) жены (если есть - обязательно) или друга (знакомого);
3) коллеги с работы.
Рабочий городской пойдет? Или лучше реальных контактов не давать, только вымышленные?
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Bosstone
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Додано: Вів 21 лип, 2020 23:04
Bosstone
Стационарный или мобильный - без разницы сказали. Что значит вымышленный - прикалываетесь? Прозванивать на деревню дедушке будут? Разумеется, что реальные просят.
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Vorlon
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