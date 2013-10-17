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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:14
Adast написав: guntherhouse777 написав:
Тока смотрите в оба, шоб вам не впарили Смарт+.
А что это?
Тож самое, но с платным входом
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Додано: Пон 20 лип, 2020 22:30
guntherhouse777 написав: Adast написав: guntherhouse777 написав:
Тока смотрите в оба, шоб вам не впарили Смарт+.
А что это?
Тож самое, но с платным входом
Та да, можуть, але я знав про цей нюанс
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Додано: Вів 21 лип, 2020 21:00
Звонили из банка - подтвердили, что вчера возобновили кредитование. Для заведения заявки необходимы три телефона:
1) родственника;
2) жены (если есть - обязательно) или друга (знакомого);
3) коллеги с работы.
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Vorlon
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Додано: Вів 21 лип, 2020 23:01
Vorlon написав:
Звонили из банка - подтвердили, что вчера возобновили кредитование. Для заведения заявки необходимы три телефона:
1) родственника;
2) жены (если есть - обязательно) или друга (знакомого);
3) коллеги с работы.
Рабочий городской пойдет? Или лучше реальных контактов не давать, только вымышленные?
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Додано: Вів 21 лип, 2020 23:04
Bosstone
Стационарный или мобильный - без разницы сказали. Что значит вымышленный - прикалываетесь? Прозванивать на деревню дедушке будут? Разумеется, что реальные просят.
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Vorlon
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Додано: Вів 28 лип, 2020 14:31
Добрый день! Мне такой бред сказали в поддержке банка на ФБ, что можно оформить карту на сайте банка без посещения отделения или точки выдачи где нет отделений банка...но на сайте форма только даёт выбрать город где есть отделения
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maxstar
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