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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 199200201202

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:14

  Adast написав:
  guntherhouse777 написав:Тока смотрите в оба, шоб вам не впарили Смарт+.

А что это?

Тож самое, но с платным входом
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:30

  guntherhouse777 написав:
  Adast написав:
  guntherhouse777 написав:Тока смотрите в оба, шоб вам не впарили Смарт+.

А что это?

Тож самое, но с платным входом
Та да, можуть, але я знав про цей нюанс :D
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:00

Звонили из банка - подтвердили, что вчера возобновили кредитование. Для заведения заявки необходимы три телефона:
1) родственника;
2) жены (если есть - обязательно) или друга (знакомого);
3) коллеги с работы.
Vorlon
 
Повідомлень: 8618
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:01

  Vorlon написав:Звонили из банка - подтвердили, что вчера возобновили кредитование. Для заведения заявки необходимы три телефона:
1) родственника;
2) жены (если есть - обязательно) или друга (знакомого);
3) коллеги с работы.

Рабочий городской пойдет? Или лучше реальных контактов не давать, только вымышленные?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:04

Bosstone
Стационарный или мобильный - без разницы сказали. Что значит вымышленный - прикалываетесь? Прозванивать на деревню дедушке будут? Разумеется, что реальные просят.
Vorlon
 
Повідомлень: 8618
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:31

Re: Юнекс Банк

Добрый день! Мне такой бред сказали в поддержке банка на ФБ, что можно оформить карту на сайте банка без посещения отделения или точки выдачи где нет отделений банка...но на сайте форма только даёт выбрать город где есть отделения
maxstar
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:45

  maxstar написав:Добрый день! Мне такой бред сказали в поддержке банка на ФБ, что можно оформить карту на сайте банка без посещения отделения или точки выдачи где нет отделений банка...но на сайте форма только даёт выбрать город где есть отделения

У них есть курьерская доставка
https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... _news=1312
Bosstone
 
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  #<1 ... 199200201202
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