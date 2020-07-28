Звонили из банка - подтвердили, что вчера возобновили кредитование. Для заведения заявки необходимы три телефона: 1) родственника; 2) жены (если есть - обязательно) или друга (знакомого); 3) коллеги с работы.
Vorlon написав:Звонили из банка - подтвердили, что вчера возобновили кредитование. Для заведения заявки необходимы три телефона: 1) родственника; 2) жены (если есть - обязательно) или друга (знакомого); 3) коллеги с работы.
Рабочий городской пойдет? Или лучше реальных контактов не давать, только вымышленные?
Добрый день! Мне такой бред сказали в поддержке банка на ФБ, что можно оформить карту на сайте банка без посещения отделения или точки выдачи где нет отделений банка...но на сайте форма только даёт выбрать город где есть отделения
maxstar написав:Добрый день! Мне такой бред сказали в поддержке банка на ФБ, что можно оформить карту на сайте банка без посещения отделения или точки выдачи где нет отделений банка...но на сайте форма только даёт выбрать город где есть отделения