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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 200201202203

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Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 19:44

Striker
Без лимита можно и дебетку взять - там тоже есть кэшбек.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:09

  Vorlon написав:Striker
Без лимита можно и дебетку взять - там тоже есть кэшбек.

Дебетку Смарт мани? Смотрю там платное смс.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:12

  Vorlon написав:
Без лимита можно и дебетку взять - там тоже есть кэшбек.

А смысл? В чём отличие кредитки без лимита от дебетки?
На кредитку может когда-то что-то нальют.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:39

Re: Юнекс Банк

Striker написав:
  Vorlon написав:
Без лимита можно и дебетку взять - там тоже есть кэшбек.

А смысл? В чём отличие кредитки без лимита от дебетки?
На кредитку может когда-то что-то нальют.
В тому, що кредитку без ліміту ця банка не дасть
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:42

  Bosstone написав:Дебетку Смарт мани? Смотрю там платное смс.

СМС здесь везде платные, но отключаются по желанию. Или не включаются при открытии карты изначально.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:49

  Vorlon написав:
  Bosstone написав:Дебетку Смарт мани? Смотрю там платное смс.

СМС здесь везде платные, но отключаются по желанию. Или не включаются при открытии карты изначально.

Судя по тарифам, у кредитки плата за смс условная, то есть, берется только при наличии долга на 1й раб. день месяца, а у дебетки всегда.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:51

  Rimlyanin1 написав:В тому, що кредитку без ліміту ця банка не дасть

Тоді «Smart money» треба брати. А взагалі дивно, по телефону сказали, що все ок і що завтра зі мною зв'яжеться менеджер для узгодження отримання картки і місця, а потім приходить оте смс.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:52

  Bosstone написав:Судя по тарифам, у кредитки плата за смс условная, то есть, берется только при наличии долга на 1й раб. день месяца, а у дебетки всегда.

Да, точно! Забыл про этот нюанс - у меня пока нет здесь кредитки...

Кстати, кто тут жаловался, что лимит убрали? Не восстановили???
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:57

  Striker написав:
  Rimlyanin1 написав:В тому, що кредитку без ліміту ця банка не дасть

Тоді «Smart money» треба брати. А взагалі дивно, по телефону сказали, що все ок і що завтра зі мною зв'яжеться менеджер для узгодження отримання картки і місця, а потім приходить оте смс.

У меня в пумбе было еще глупее: менеджер все оформила и выдала карту, а вечером пришла смс с отказом в лимите. В итоге, потеря времени и порча пластика.
Bosstone
 
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