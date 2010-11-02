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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 19:44
Striker
Без лимита можно и дебетку взять - там тоже есть кэшбек.
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Vorlon
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Додано: Сер 29 лип, 2020 20:09
Vorlon написав:Striker
Без лимита можно и дебетку взять - там тоже есть кэшбек.
Дебетку Смарт мани? Смотрю там платное смс.
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Bosstone
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Додано: Сер 29 лип, 2020 20:12
Vorlon написав:
Без лимита можно и дебетку взять - там тоже есть кэшбек.
А смысл? В чём отличие кредитки без лимита от дебетки?
На кредитку может когда-то что-то нальют.
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Striker
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Додано: Сер 29 лип, 2020 20:39
Striker написав: Vorlon написав:
Без лимита можно и дебетку взять - там тоже есть кэшбек.
А смысл? В чём отличие кредитки без лимита от дебетки?
На кредитку может когда-то что-то нальют.
В тому, що кредитку без ліміту ця банка не дасть
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Rimlyanin1
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Додано: Сер 29 лип, 2020 20:42
Bosstone написав:
Дебетку Смарт мани? Смотрю там платное смс.
СМС здесь везде платные, но отключаются по желанию. Или не включаются при открытии карты изначально.
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Vorlon
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Додано: Сер 29 лип, 2020 20:49
Vorlon написав: Bosstone написав:
Дебетку Смарт мани? Смотрю там платное смс.
СМС здесь везде платные, но отключаются по желанию. Или не включаются при открытии карты изначально.
Судя по тарифам, у кредитки плата за смс условная, то есть, берется только при наличии долга на 1й раб. день месяца, а у дебетки всегда.
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Bosstone
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Додано: Сер 29 лип, 2020 20:51
Rimlyanin1 написав:
В тому, що кредитку без ліміту ця банка не дасть
Тоді «Smart money» треба брати. А взагалі дивно, по телефону сказали, що все ок і що завтра зі мною зв'яжеться менеджер для узгодження отримання картки і місця, а потім приходить оте смс.
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Striker
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Додано: Сер 29 лип, 2020 20:52
Bosstone написав:
Судя по тарифам, у кредитки плата за смс условная, то есть, берется только при наличии долга на 1й раб. день месяца, а у дебетки всегда.
Да, точно! Забыл про этот нюанс - у меня пока нет здесь кредитки...
Кстати, кто тут жаловался, что лимит убрали? Не восстановили???
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Vorlon
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Додано: Сер 29 лип, 2020 20:57
Striker написав: Rimlyanin1 написав:
В тому, що кредитку без ліміту ця банка не дасть
Тоді «Smart money» треба брати. А взагалі дивно, по телефону сказали, що все ок і що завтра зі мною зв'яжеться менеджер для узгодження отримання картки і місця, а потім приходить оте смс.
У меня в пумбе было еще глупее: менеджер все оформила и выдала карту, а вечером пришла смс с отказом в лимите. В итоге, потеря времени и порча пластика.
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Bosstone
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