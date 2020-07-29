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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 201202203204

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:46

Re: Юнекс Банк

Striker написав:О, да. После Unex'а пришло смс от SlonCredit с предложением кредита до 100000. Сливают данные в какие-то вонючие конторы, будьте осторожны.
Зливають всім, смс раніше йшли дня 3 і все, зараз 2й тиждень йдуть, що дивно. Деякі навіть телефонують і кажуть, що ви ж залишали заявку на кредит, то сільки треба? Після питання - де залишив заявку, кладуть слухавку.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:38

  Rimlyanin1 написав:
Striker написав:О, да. После Unex'а пришло смс от SlonCredit с предложением кредита до 100000. Сливают данные в какие-то вонючие конторы, будьте осторожны.
Зливають всім, смс раніше йшли дня 3 і все, зараз 2й тиждень йдуть, що дивно. Деякі навіть телефонують і кажуть, що ви ж залишали заявку на кредит, то сільки треба? Після питання - де залишив заявку, кладуть слухавку.

Тільки що дзвонили з кредитом.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:01

А почему вы вдруг все решили что инфу сливает банк? Я например более чем уверен, что это работа всяких БКИ. Они видят запрос с банка и сразу оперативно делают рассылочку, своим "клиентам". Это кстати и обьясняет что звонят "конторы" по кэшу после заявок на кредитки. БКИ ведь не видят за каким типом кредита обращался клиент.
В наш век информация это деньги. Я к примеру в прошлом месяце подофигел вот по какому поводу - к большому сожалению представился мой родственник. Как положено я позвонил 102. В следующие после звонка 5 минут мне позвонили 4 похоронных бюро плюс одно занесло бумажную визитку с конактами. А вы говорите кэш-кредиты. БКИ хоть частные конторы, а тут 102 - все таки гос.контора
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:15

  Rimlyanin1 написав:
Striker написав:О, да. После Unex'а пришло смс от SlonCredit с предложением кредита до 100000. Сливают данные в какие-то вонючие конторы, будьте осторожны.
Зливають всім, смс раніше йшли дня 3 і все, зараз 2й тиждень йдуть, що дивно. Деякі навіть телефонують і кажуть, що ви ж залишали заявку на кредит, то сільки треба? Після питання - де залишив заявку, кладуть слухавку.

Вы их пошлите матом, иначе будут звонить постоянно.
Мне теперь люди не звонят - только роботы.
Ну и СМС так и шлют, тут черный список выручает.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:22

  Flamingo написав:А почему вы вдруг все решили что инфу сливает банк? Я например более чем уверен, что это работа всяких БКИ.

Не, это именно банк.
Когда я был в отделении - девочка очень просила, согласиться принять звонок от кредитной конторы.
У них там план по сдаче клиентов всяким енотам.
Просто у некоторых клиентов спрашивают согласие, а некоторых - сдают втихаря.
У бога со слоном какая-то партнёрка
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:42

  Flamingo написав:А почему вы вдруг все решили что инфу сливает банк? Я например более чем уверен, что это работа всяких БКИ. Они видят запрос с банка и сразу оперативно делают рассылочку, своим "клиентам". Это кстати и обьясняет что звонят "конторы" по кэшу после заявок на кредитки. БКИ ведь не видят за каким типом кредита обращался клиент.
В наш век информация это деньги. Я к примеру в прошлом месяце подофигел вот по какому поводу - к большому сожалению представился мой родственник. Как положено я позвонил 102. В следующие после звонка 5 минут мне позвонили 4 похоронных бюро плюс одно занесло бумажную визитку с конактами. А вы говорите кэш-кредиты. БКИ хоть частные конторы, а тут 102 - все таки гос.контора

Потому что уже оформлены карты в 8 разных банках и никто с левых контор не наяривал до этого момента.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:55

  Striker написав:Потому что уже оформлены карты в 8 разных банках и никто с левых контор не наяривал до этого момента.

Ну а мне наяривали после каждой третьей полученной кредитки и что? Звонили и после Таси, и после Скунса и после чего то еще. Работа у всякий слонов, енотов и прочих тварей - клиентов нуждающихся в кредитах искать. Может вам звонили не по последней а по 7 или 6 карте. Очередь только щас дошла. Опять таки не банк или БКИ так в какой нибудь БД телепон найдут и пощвонят. Тут главное грамотно их послать, чтобы не возвращались ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:02

Re: Юнекс Банк

  Striker написав:Потому что уже оформлены карты в 8 разных банках и никто с левых контор не наяривал до этого момента.
Погоджуюсь. Відкривав батькам дві картки (до того крім привату нічого не мали) і після «Хочуки» почали наярювати. Совпадение? Не думаю...
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:03

  Flamingo написав:
  Striker написав:Потому что уже оформлены карты в 8 разных банках и никто с левых контор не наяривал до этого момента.

Ну а мне наяривали после каждой третьей полученной кредитки и что? Звонили и после Таси, и после Скунса и после чего то еще. Работа у всякий слонов, енотов и прочих тварей - клиентов нуждающихся в кредитах искать. Может вам звонили не по последней а по 7 или 6 карте. Очередь только щас дошла. Опять таки не банк или БКИ так в какой нибудь БД телепон найдут и пощвонят. Тут главное грамотно их послать, чтобы не возвращались ;)

Нет, это Юнекс. Сразу смс от слонов, а сегодня звонок. Спорить на эту тему не буду.
Striker
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