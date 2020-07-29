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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 22:46
Striker написав:О, да. После Unex'а пришло смс от SlonCredit с предложением кредита до 100000. Сливают данные в какие-то вонючие конторы, будьте осторожны.
Зливають всім, смс раніше йшли дня 3 і все, зараз 2й тиждень йдуть, що дивно. Деякі навіть телефонують і кажуть, що ви ж залишали заявку на кредит, то сільки треба? Після питання - де залишив заявку, кладуть слухавку.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 09:38
Rimlyanin1 написав:
Striker написав:О, да. После Unex'а пришло смс от SlonCredit с предложением кредита до 100000. Сливают данные в какие-то вонючие конторы, будьте осторожны.
Зливають всім, смс раніше йшли дня 3 і все, зараз 2й тиждень йдуть, що дивно. Деякі навіть телефонують і кажуть, що ви ж залишали заявку на кредит, то сільки треба? Після питання - де залишив заявку, кладуть слухавку.
Тільки що дзвонили з кредитом.
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Striker
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Додано: Чет 30 лип, 2020 10:01
А почему вы вдруг все решили что инфу сливает банк? Я например более чем уверен, что это работа всяких БКИ. Они видят запрос с банка и сразу оперативно делают рассылочку, своим "клиентам". Это кстати и обьясняет что звонят "конторы" по кэшу после заявок на кредитки. БКИ ведь не видят за каким типом кредита обращался клиент.
В наш век информация это деньги. Я к примеру в прошлом месяце подофигел вот по какому поводу - к большому сожалению представился мой родственник. Как положено я позвонил 102. В следующие после звонка 5 минут мне позвонили 4 похоронных бюро плюс одно занесло бумажную визитку с конактами. А вы говорите кэш-кредиты. БКИ хоть частные конторы, а тут 102 - все таки гос.контора
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Чет 30 лип, 2020 10:15
Rimlyanin1 написав:
Striker написав:О, да. После Unex'а пришло смс от SlonCredit с предложением кредита до 100000. Сливают данные в какие-то вонючие конторы, будьте осторожны.
Зливають всім, смс раніше йшли дня 3 і все, зараз 2й тиждень йдуть, що дивно. Деякі навіть телефонують і кажуть, що ви ж залишали заявку на кредит, то сільки треба? Після питання - де залишив заявку, кладуть слухавку.
Вы их пошлите матом, иначе будут звонить постоянно.
Мне теперь люди не звонят - только роботы.
Ну и СМС так и шлют, тут черный список выручает.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Чет 30 лип, 2020 10:22
Flamingo написав:
А почему вы вдруг все решили что инфу сливает банк? Я например более чем уверен, что это работа всяких БКИ.
Не, это именно банк.
Когда я был в отделении - девочка очень просила, согласиться принять звонок от кредитной конторы.
У них там план по сдаче клиентов всяким енотам.
Просто у некоторых клиентов спрашивают согласие, а некоторых - сдают втихаря.
У бога со слоном какая-то партнёрка
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Додано: Чет 30 лип, 2020 10:42
Flamingo написав:
А почему вы вдруг все решили что инфу сливает банк? Я например более чем уверен, что это работа всяких БКИ. Они видят запрос с банка и сразу оперативно делают рассылочку, своим "клиентам". Это кстати и обьясняет что звонят "конторы" по кэшу после заявок на кредитки. БКИ ведь не видят за каким типом кредита обращался клиент.
В наш век информация это деньги. Я к примеру в прошлом месяце подофигел вот по какому поводу - к большому сожалению представился мой родственник. Как положено я позвонил 102. В следующие после звонка 5 минут мне позвонили 4 похоронных бюро плюс одно занесло бумажную визитку с конактами. А вы говорите кэш-кредиты. БКИ хоть частные конторы, а тут 102 - все таки гос.контора
Потому что уже оформлены карты в 8 разных банках и никто с левых контор не наяривал до этого момента.
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Striker
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Додано: Чет 30 лип, 2020 10:55
Striker написав:
Потому что уже оформлены карты в 8 разных банках и никто с левых контор не наяривал до этого момента.
Ну а мне наяривали после каждой третьей полученной кредитки и что? Звонили и после Таси, и после Скунса и после чего то еще. Работа у всякий слонов, енотов и прочих тварей - клиентов нуждающихся в кредитах искать. Может вам звонили не по последней а по 7 или 6 карте. Очередь только щас дошла. Опять таки не банк или БКИ так в какой нибудь БД телепон найдут и пощвонят. Тут главное грамотно их послать, чтобы не возвращались
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:02
Striker написав:
Потому что уже оформлены карты в 8 разных банках и никто с левых контор не наяривал до этого момента.
Погоджуюсь. Відкривав батькам дві картки (до того крім привату нічого не мали) і після «Хочуки» почали наярювати. Совпадение? Не думаю...
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