Додано: Чет 30 лип, 2020 10:01

А почему вы вдруг все решили что инфу сливает банк? Я например более чем уверен, что это работа всяких БКИ. Они видят запрос с банка и сразу оперативно делают рассылочку, своим "клиентам". Это кстати и обьясняет что звонят "конторы" по кэшу после заявок на кредитки. БКИ ведь не видят за каким типом кредита обращался клиент.

В наш век информация это деньги. Я к примеру в прошлом месяце подофигел вот по какому поводу - к большому сожалению представился мой родственник. Как положено я позвонил 102. В следующие после звонка 5 минут мне позвонили 4 похоронных бюро плюс одно занесло бумажную визитку с конактами. А вы говорите кэш-кредиты. БКИ хоть частные конторы, а тут 102 - все таки гос.контора