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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 12:29
Striker написав:
Но из-за этого не пришло смс с пином.
Ерунда - не из-за этого 100%.
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Vorlon
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Додано: Чет 30 лип, 2020 12:39
Vorlon написав: Striker написав:
Но из-за этого не пришло смс с пином.
Ерунда - не из-за этого 100%.
В любом случае буду звонить на горячку.
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Striker
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