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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 202203204205

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:29

  Striker написав:Но из-за этого не пришло смс с пином.

Ерунда - не из-за этого 100%.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:39

  Vorlon написав:
  Striker написав:Но из-за этого не пришло смс с пином.

Ерунда - не из-за этого 100%.

В любом случае буду звонить на горячку.
Striker
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Повідомлень: 821
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:11

Это какое-то днище... Оказывается мне дали левую карту какого-то другого человека. :shock: :shock: :shock: Как такое вообще возможно.
Я, конечно, сам виноват, что не полностью сверил данные, но такое у меня впервые. Тупорылый специалист в банке даже не смотрит, что оно даёт.
После сегодняшнего и после впариваний кредитов останется только одно желание - поехать туда в последний раз, чтобы разорвать навсегда отношения с этой шарагой, которые даже начаться нормально не смогли.
Нет слов, бл...
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:12

Vorlon
Как в воду глядели.
Striker
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Повідомлень: 821
З нами з: 15.02.20
Подякував: 66 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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  #<1 ... 202203204205
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