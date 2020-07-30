Ерунда - не из-за этого 100%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 12:29
Додано: Чет 30 лип, 2020 12:39
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:11
Это какое-то днище... Оказывается мне дали левую карту какого-то другого человека. Как такое вообще возможно.
Я, конечно, сам виноват, что не полностью сверил данные, но такое у меня впервые. Тупорылый специалист в банке даже не смотрит, что оно даёт.
После сегодняшнего и после впариваний кредитов останется только одно желание - поехать туда в последний раз, чтобы разорвать навсегда отношения с этой шарагой, которые даже начаться нормально не смогли.
Нет слов, бл...
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:18
виплатили кешбек за одяг, а в блоці залишилась ще 1 покупка і кешбека за неї немає. якщо не виберу на серпень одяг, то кешбеку не буде за цю покупку?
Це була тестова купівля в валюті, очікував, що спише сума по курсу 27,90 (онлайн курс в доадтку вказаний) + 1,5% за конвертацію, а по факту заблокували по курсу 28,05 та додатково 5% комісії. Банк грабує на рівному місці своєю комісією навіть якщо повернуть частину різниці між 28,05 та фактичним курсом.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:43
Re: Юнекс Банк
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