Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:30

Продолжение истории.Поехал сегодня второй раз в Юнекс, отдал "чужую" карту, даёт мне новую "мою" карту. Смотрю, карта другая, не та что в договоре. Говорит "специалист", что какая разница, счёт у Вас один и тот же остаётся. Нет, говорю, давайте переделывайте договор на нормальный уже с этой картой. Минут 15 она ещё переделывала, не могла напечатать, бегала туда-сюда, пока в это время у меня был Facepalm на лице. Фух, распечатала, смотрю, что в этом договоре две карты - новая, которая уже "моя", и старая "чужая". Бл... Я уже разозлился, говорю, что это за фигня в договоре, убирайте нафиг, у меня нет этой карты. Она уже в панике давай переделывать по-новой.5 минут ещё подождал, всё. То шо надо. Полный писец с обслуживанием.Приехал домой, зарегал карту в приложении, смотрю, старая "чужая" карта тоже висит у меня в банке.Правда уже заблокирована. Теперь ещё надо звонить на горячку и просить убрать.Вывод - не тот банк назвали "Шапито".