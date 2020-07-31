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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 12:29
Додано: Чет 30 лип, 2020 12:39
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:11
Это какое-то днище... Оказывается мне дали левую карту какого-то другого человека. Как такое вообще возможно.
Я, конечно, сам виноват, что не полностью сверил данные, но такое у меня впервые. Тупорылый специалист в банке даже не смотрит, что оно даёт.
После сегодняшнего и после впариваний кредитов останется только одно желание - поехать туда в последний раз, чтобы разорвать навсегда отношения с этой шарагой, которые даже начаться нормально не смогли.
Нет слов, бл...
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:18
виплатили кешбек за одяг, а в блоці залишилась ще 1 покупка і кешбека за неї немає. якщо не виберу на серпень одяг, то кешбеку не буде за цю покупку?
Це була тестова купівля в валюті, очікував, що спише сума по курсу 27,90 (онлайн курс в доадтку вказаний) + 1,5% за конвертацію, а по факту заблокували по курсу 28,05 та додатково 5% комісії. Банк грабує на рівному місці своєю комісією навіть якщо повернуть частину різниці між 28,05 та фактичним курсом.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:43
Re: Юнекс Банк
Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:30
Продолжение истории. Поехал сегодня второй раз в Юнекс, отдал "чужую" карту, даёт мне новую "мою" карту. Смотрю, карта другая, не та что в договоре. Говорит "специалист", что какая разница, счёт у Вас один и тот же остаётся. Нет, говорю, давайте переделывайте договор на нормальный уже с этой картой. Минут 15 она ещё переделывала, не могла напечатать, бегала туда-сюда, пока в это время у меня был Facepalm на лице. Фух, распечатала, смотрю, что в этом договоре две карты - новая, которая уже "моя", и старая "чужая". Бл... Я уже разозлился, говорю, что это за фигня в договоре, убирайте нафиг, у меня нет этой карты. Она уже в панике давай переделывать по-новой. 5 минут ещё подождал, всё. То шо надо. Полный писец с обслуживанием.
Приехал домой, зарегал карту в приложении, смотрю, старая "чужая" карта тоже висит у меня в банке. Правда уже заблокирована. Теперь ещё надо звонить на горячку и просить убрать.
Вывод - не тот банк назвали "Шапито".
Додано: Суб 01 сер, 2020 06:52
Re: Юнекс Банк
Додано: Суб 01 сер, 2020 06:53
Повністю згоден. Дебетка дуже незручна. Ще можна змиритися з % по залишку і платним виходом (все одно картка для витрат), але з овером повна лажа. Мені треба сьогодні скупитися в аптеці з кешбеком, СЕП на вихідних ще не працює, а з р2р майже 100% попадаю на овер. Тобто треба заздалегідь кидати СЕП в робочий день. Доведеться юзати Пудру. Але кредитку не дали, довелося брати те, що дають.
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