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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 202203204205

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:29

  Striker написав:Но из-за этого не пришло смс с пином.

Ерунда - не из-за этого 100%.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:39

  Vorlon написав:
  Striker написав:Но из-за этого не пришло смс с пином.

Ерунда - не из-за этого 100%.

В любом случае буду звонить на горячку.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:11

Это какое-то днище... Оказывается мне дали левую карту какого-то другого человека. :shock: :shock: :shock: Как такое вообще возможно.
Я, конечно, сам виноват, что не полностью сверил данные, но такое у меня впервые. Тупорылый специалист в банке даже не смотрит, что оно даёт.
После сегодняшнего и после впариваний кредитов останется только одно желание - поехать туда в последний раз, чтобы разорвать навсегда отношения с этой шарагой, которые даже начаться нормально не смогли.
Нет слов, бл...
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:12

Vorlon
Как в воду глядели.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:18

виплатили кешбек за одяг, а в блоці залишилась ще 1 покупка і кешбека за неї немає. якщо не виберу на серпень одяг, то кешбеку не буде за цю покупку?

Це була тестова купівля в валюті, очікував, що спише сума по курсу 27,90 (онлайн курс в доадтку вказаний) + 1,5% за конвертацію, а по факту заблокували по курсу 28,05 та додатково 5% комісії. Банк грабує на рівному місці своєю комісією навіть якщо повернуть частину різниці між 28,05 та фактичним курсом.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:43

Re: Юнекс Банк

  Rimlyanin1 написав:виплатили кешбек за одяг, а в блоці залишилась ще 1 покупка і кешбека за неї немає. якщо не виберу на серпень одяг, то кешбеку не буде за цю покупку?
Буде
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:30

Продолжение истории. :) Поехал сегодня второй раз в Юнекс, отдал "чужую" карту, даёт мне новую "мою" карту. Смотрю, карта другая, не та что в договоре. Говорит "специалист", что какая разница, счёт у Вас один и тот же остаётся. Нет, говорю, давайте переделывайте договор на нормальный уже с этой картой. Минут 15 она ещё переделывала, не могла напечатать, бегала туда-сюда, пока в это время у меня был Facepalm на лице. Фух, распечатала, смотрю, что в этом договоре две карты - новая, которая уже "моя", и старая "чужая". Бл... Я уже разозлился, говорю, что это за фигня в договоре, убирайте нафиг, у меня нет этой карты. Она уже в панике давай переделывать по-новой. :lol: 5 минут ещё подождал, всё. То шо надо. Полный писец с обслуживанием.
Приехал домой, зарегал карту в приложении, смотрю, старая "чужая" карта тоже висит у меня в банке. :shock: Правда уже заблокирована. Теперь ещё надо звонить на горячку и просить убрать.
Вывод - не тот банк назвали "Шапито". :(
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 06:52

Re: Юнекс Банк

extreme_lviv_ua написав:
  Rimlyanin1 написав:виплатили кешбек за одяг, а в блоці залишилась ще 1 покупка і кешбека за неї немає. якщо не виберу на серпень одяг, то кешбеку не буде за цю покупку?
Буде
В кінці місяця виплатять, чи коли проведеться?
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 06:53

  Rimlyanin1 написав:Відсоток кешбеку хороший, але дебетна картка не практична зовсім: % на залишок малий + вихід з комісією, тому тримати на картці зайве не хочеться. Основні покупки на вихідних, особливо одяг, а з р2р одразу попадаєш на 52 % річних оверу.
Тому треба кредитку.

Повністю згоден. Дебетка дуже незручна. Ще можна змиритися з % по залишку і платним виходом (все одно картка для витрат), але з овером повна лажа. Мені треба сьогодні скупитися в аптеці з кешбеком, СЕП на вихідних ще не працює, а з р2р майже 100% попадаю на овер. Тобто треба заздалегідь кидати СЕП в робочий день. Доведеться юзати Пудру. Але кредитку не дали, довелося брати те, що дають.
Striker
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