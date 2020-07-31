Flamingo написав:Откуда эта паника про 100% попадание на овер при р2р? Сколько ни толкал сюда моней послемч чего сразу платил - ни разу еще на овер не попадал. Вероятность овера может и есть, но процент маленький. Ведь покупка как и р2р никогда не проводится сразу. Причем в большинстве случаев торговые точки более медлительные чем банки с точки зрения обработки платежей (потому что банки работают прямо с МПС, а торговля через прокладку). Поэтому не надо бздо - дебетка нормальная карта и кэшбек позволяет рубасить отлично
т.е. в теории,если в выходной закинуть по р2р и затем провести оплату,то в будний в каком порядке проведется операции по счету,разве в таком порядке и не будет комиссии? Если есть риск , то можно и другим продуктом от другого банка без риска
Flamingo написав:Откуда эта паника про 100% попадание на овер при р2р? Сколько ни толкал сюда моней после чего сразу платил - ни разу еще на овер не попадал. Вероятность овера может и есть, но процент маленький. Ведь покупка как и р2р никогда не проводится сразу. Причем в большинстве случаев торговые точки более медлительные чем банки с точки зрения обработки платежей (потому что банки работают прямо с МПС, а торговля через прокладку). Только не рекомендую толкать Пумбой - они тянут с выпуском денег через МПС. Столкнулся с этим в другом банке. А так не надо бздо - дебетка нормальная карта и кэшбек позволяет рубасить отлично
В принципе я с Вами соглашусь. Я прикинул, что даже если и попадаю на овер, то за 3 дня это будет максимум полпроцента, а кэшбэк будет 8% чистыми. Т.е. даже при овере особо ничего не потеряешь. В идеале обойдётся без овера.
Пользуюсь дебеткой с марта. р2р прекрасно подходит для покупок в выходные. Овера ниразу не было. Сейчас хоть включили 3dsecure. Выписка обновляется на 3й день после операции, поэтому с смс удобнее вести оперативный учёт операций.