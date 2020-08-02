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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 203204205206

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 08:07

  Flamingo написав:Откуда эта паника про 100% попадание на овер при р2р? Сколько ни толкал сюда моней послемч чего сразу платил - ни разу еще на овер не попадал. Вероятность овера может и есть, но процент маленький. Ведь покупка как и р2р никогда не проводится сразу. Причем в большинстве случаев торговые точки более медлительные чем банки с точки зрения обработки платежей (потому что банки работают прямо с МПС, а торговля через прокладку). Поэтому не надо бздо - дебетка нормальная карта и кэшбек позволяет рубасить отлично
т.е. в теории,если в выходной закинуть по р2р и затем провести оплату,то в будний в каком порядке проведется операции по счету,разве в таком порядке и не будет комиссии? Если есть риск , то можно и другим продуктом от другого банка без риска
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 09:36

  Flamingo написав:Откуда эта паника про 100% попадание на овер при р2р? Сколько ни толкал сюда моней после чего сразу платил - ни разу еще на овер не попадал. Вероятность овера может и есть, но процент маленький. Ведь покупка как и р2р никогда не проводится сразу. Причем в большинстве случаев торговые точки более медлительные чем банки с точки зрения обработки платежей (потому что банки работают прямо с МПС, а торговля через прокладку). Только не рекомендую толкать Пумбой - они тянут с выпуском денег через МПС. Столкнулся с этим в другом банке. А так не надо бздо - дебетка нормальная карта и кэшбек позволяет рубасить отлично

В принципе я с Вами соглашусь. Я прикинул, что даже если и попадаю на овер, то за 3 дня это будет максимум полпроцента, а кэшбэк будет 8% чистыми. Т.е. даже при овере особо ничего не потеряешь. В идеале обойдётся без овера.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 09:46

Re: Юнекс Банк

Пользуюсь дебеткой с марта. р2р прекрасно подходит для покупок в выходные. Овера ниразу не было. Сейчас хоть включили 3dsecure. Выписка обновляется на 3й день после операции, поэтому с смс удобнее вести оперативный учёт операций.
STIGA
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 10:14

  Rimlyanin1 написав:
extreme_lviv_ua написав:
  Rimlyanin1 написав:виплатили кешбек за одяг, а в блоці залишилась ще 1 покупка і кешбека за неї немає. якщо не виберу на серпень одяг, то кешбеку не буде за цю покупку?
Буде
В кінці місяця виплатять, чи коли проведеться?
В кінці місяця виплатять
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 22:32

Интересно, тут хоть кому-то кредитку дали или у всех дебетки?
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 22:39

Striker
Их тут с марта не выдавали. А вообще вы очень резко набрали темп получения кредиток - думаю, это одна из причин отказа :wink:

Где вы были все эти годы? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 22:55

  Vorlon написав:Их тут с марта не выдавали. А вообще вы очень резко набрали темп получения кредиток - думаю, это одна из причин отказа :wink:

Всё может быть.
Зображення

  Vorlon написав:Где вы были все эти годы?

В Привате мариновался. :shock:
Striker
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