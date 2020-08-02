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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 204205206207

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 08:04

  Striker написав:guntherhouse777
С NFC. К чему этот вопрос? :shock:

Не хотел вас ни в коем случае обидеть)
Просто у нашего коллеги есть две фишечки, которые он продвигает: не быть клиентом примата и наличие тел на нфс)
И я с обеими согласен)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 08:40

guntherhouse777
Я наполовину согласен. :D
Оплату частями Привата ещё никто не переплюнул, даже Альфа. :roll:
Striker
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