Не хотел вас ни в коем случае обидеть)
Просто у нашего коллеги есть две фишечки, которые он продвигает: не быть клиентом примата и наличие тел на нфс)
И я с обеими согласен)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 08:04
Додано: Пон 03 сер, 2020 08:40
guntherhouse777
Я наполовину согласен.
Оплату частями Привата ещё никто не переплюнул, даже Альфа.
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