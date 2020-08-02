|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 08:04
Striker написав:guntherhouse777
С NFC. К чему этот вопрос?
Не хотел вас ни в коем случае обидеть)
Просто у нашего коллеги есть две фишечки, которые он продвигает: не быть клиентом примата и наличие тел на нфс)
И я с обеими согласен)
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4521
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 311 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:20
согласовали кредитку.категория кешбека для дебетки и кредитки одна или можно разные?
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 1050
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:22
Яша
Одна на одного клиента.
P.S. Сильно пытали вас и ваши контакты?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8702
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 908 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:23
Vorlon вообще никому не звонили.но общались и проверяли инфу долго
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 1050
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:51
Vorlon 500грн на каждую или тоже на клиента?
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 1050
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 13:02
Яша
На каждую карту.
Востаннє редагувалось Vorlon
в Пон 03 сер, 2020 13:11, всього редагувалось 1 раз.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8702
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 908 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 13:08
Яша написав:Vorlon
500грн на каждую или тоже на клиента?
Vorlon написав:Яша
На каждую.
Мені здається ви помиляєтесь
«Загальний розмір винагороди, за весь період дії акції, становить не більше 1500 грн. на один картковий рахунок
клієнта.»
-
extreme_lviv_ua
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 07.06.18
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 13:11
extreme_lviv_ua
Ну а я что сказал - на каждую карту (карточный счёт). Или не понял вопроса...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8702
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 908 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7046
|1610926
|
|
|42043
|5088926
|
|
|88369
|10370014
|
|