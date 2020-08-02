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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 205206207208>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 08:04

  Striker написав:guntherhouse777
С NFC. К чему этот вопрос? :shock:

Не хотел вас ни в коем случае обидеть)
Просто у нашего коллеги есть две фишечки, которые он продвигает: не быть клиентом примата и наличие тел на нфс)
И я с обеими согласен)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 08:40

guntherhouse777
Я наполовину согласен. :D
Оплату частями Привата ещё никто не переплюнул, даже Альфа. :roll:
Striker
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Подякували: 62 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:20

Re: Юнекс Банк

согласовали кредитку.категория кешбека для дебетки и кредитки одна или можно разные?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:22

Яша
Одна на одного клиента.

P.S. Сильно пытали вас и ваши контакты? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:23

Vorlon вообще никому не звонили.но общались и проверяли инфу долго
Яша
 
Повідомлень: 1050
З нами з: 10.04.07
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:51

Vorlon 500грн на каждую или тоже на клиента?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 13:02

Яша
На каждую карту.
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 03 сер, 2020 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 13:08

  Яша написав:Vorlon 500грн на каждую или тоже на клиента?
  Vorlon написав:Яша
На каждую.
Мені здається ви помиляєтесь
«Загальний розмір винагороди, за весь період дії акції, становить не більше 1500 грн. на один картковий рахунок клієнта.» :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 13:11

extreme_lviv_ua
Ну а я что сказал - на каждую карту (карточный счёт). Или не понял вопроса... :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 13:12

  Vorlon написав:extreme_lviv_ua
Ну а я что сказал - на каждую карту (карточный счёт). Или не понял вопроса... :roll:
Якщо на кожну картку окремий картковий рахунок то так, але хіба на дебетку і кредитку вони не спільні?
extreme_lviv_ua
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