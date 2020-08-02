extreme_lviv_ua
Разные! Разные карты - разные счета... Коллеги - задавайте точные вопросы, чтобы потом не придираться к словам
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 13:14
extreme_lviv_ua
Разные! Разные карты - разные счета... Коллеги - задавайте точные вопросы, чтобы потом не придираться к словам
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:10
Re: Юнекс Банк
Банк конченая мразь )
Слила номер. После посещения звонили за кредит, другие прислали СМС. Номер только для банка, нигде не светится.
Размер имеет значение.
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:23
2XL
Если это событие - самое худшее, что случалось в вашей жизни, то я за вас очень рад
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:56
Аналог,заказал в разных инет магазинах автозапчасть,у всех цена разная,зато у всех одинаковый остаток на складе - вот такое совпадение
никому не верю
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