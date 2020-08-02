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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 205206207208

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 13:14

extreme_lviv_ua
Разные! Разные карты - разные счета... Коллеги - задавайте точные вопросы, чтобы потом не придираться к словам :wink:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:10

Re: Юнекс Банк

Банк конченая мразь )
Слила номер. После посещения звонили за кредит, другие прислали СМС. Номер только для банка, нигде не светится.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:23

2XL
Если это событие - самое худшее, что случалось в вашей жизни, то я за вас очень рад :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:56

  2XL написав:Банк конченая мразь )
Слила номер. После посещения звонили за кредит, другие прислали СМС. Номер только для банка, нигде не светится.

Аналог,заказал в разных инет магазинах автозапчасть,у всех цена разная,зато у всех одинаковый остаток на складе - вот такое совпадение
никому не верю
sens
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