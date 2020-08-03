extreme_lviv_ua
Разные! Разные карты - разные счета... Коллеги - задавайте точные вопросы, чтобы потом не придираться к словам
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 13:14
extreme_lviv_ua
Разные! Разные карты - разные счета... Коллеги - задавайте точные вопросы, чтобы потом не придираться к словам
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:10
Re: Юнекс Банк
Банк конченая мразь )
Слила номер. После посещения звонили за кредит, другие прислали СМС. Номер только для банка, нигде не светится.
Размер имеет значение.
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:23
2XL
Если это событие - самое худшее, что случалось в вашей жизни, то я за вас очень рад
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:56
Аналог,заказал в разных инет магазинах автозапчасть,у всех цена разная,зато у всех одинаковый остаток на складе - вот такое совпадение
никому не верю
Додано: Пон 03 сер, 2020 22:45
У всех нормально работает приложение? Уже полдня не могу зайти, пишет "Неверный пароль". В субботу звонил на горячку, чтобы убрали лишнюю заблокированную карту, может ихний криворукий техотдел что-то начудил мне.
Тю, даже пароль не сбрасывается, пишет "Вы ввели недействительный номер телефона". Что за лажа.
Додано: Вів 04 сер, 2020 00:06
хе-хе, ну после Вашего номера с левой картой сами можете додумать (и то - вряд ли угадаете) варианты с номером: звоните на горячку.
Приложение сегодня ок, за все время эксплуатации наблюадлось только пропадание карт (видел такое в Аккорде - лень искать, так понимаю, приложухи от одного производителя, как и у кучи других банков) и торможение с отображением баланса после p2p и смски что баланс изменился
|