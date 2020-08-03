RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 205206207208

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 13:14

extreme_lviv_ua
Разные! Разные карты - разные счета... Коллеги - задавайте точные вопросы, чтобы потом не придираться к словам :wink:
Vorlon
 
Повідомлень: 8705
З нами з: 14.06.13
Подякував: 424 раз.
Подякували: 909 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:10

Re: Юнекс Банк

Банк конченая мразь )
Слила номер. После посещения звонили за кредит, другие прислали СМС. Номер только для банка, нигде не светится.
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3399
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:23

2XL
Если это событие - самое худшее, что случалось в вашей жизни, то я за вас очень рад :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 8705
З нами з: 14.06.13
Подякував: 424 раз.
Подякували: 909 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:56

  2XL написав:Банк конченая мразь )
Слила номер. После посещения звонили за кредит, другие прислали СМС. Номер только для банка, нигде не светится.

Аналог,заказал в разных инет магазинах автозапчасть,у всех цена разная,зато у всех одинаковый остаток на складе - вот такое совпадение
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12336
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:45

У всех нормально работает приложение? Уже полдня не могу зайти, пишет "Неверный пароль". В субботу звонил на горячку, чтобы убрали лишнюю заблокированную карту, может ихний криворукий техотдел что-то начудил мне.
Тю, даже пароль не сбрасывается, пишет "Вы ввели недействительный номер телефона". Что за лажа.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 844
З нами з: 15.02.20
Подякував: 69 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 00:06

  Striker написав:У всех нормально работает приложение? Уже полдня не могу зайти, пишет "Неверный пароль". В субботу звонил на горячку, чтобы убрали лишнюю заблокированную карту, может ихний криворукий техотдел что-то начудил мне.
Тю, даже пароль не сбрасывается, пишет "Вы ввели недействительный номер телефона". Что за лажа.



хе-хе, ну после Вашего номера с левой картой сами можете додумать (и то - вряд ли угадаете) варианты с номером: звоните на горячку.

Приложение сегодня ок, за все время эксплуатации наблюадлось только пропадание карт (видел такое в Аккорде - лень искать, так понимаю, приложухи от одного производителя, как и у кучи других банков) и торможение с отображением баланса после p2p и смски что баланс изменился
cohan
 
Повідомлень: 229
З нами з: 27.09.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 08:36

Re: Юнекс Банк

Вчера утром на сайте банка попытался заказать кредитку. Нажал кнопку Замовити картку, заполнил все поля, тыцнул Відправити и все. До сих пор ни тебе здрасте, ни мине досвиданья. Это так и должно быть?
Water
 
Повідомлень: 1623
З нами з: 06.03.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 205206207208
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Google Feedfetcher і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4204, 4205, 4206
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42050 5090960
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 08:13
ingtrans
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 704, 705, 706
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7057 1611984
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 07:11
MASolomko
Альфа-Банк 1 ... 8837, 8838, 8839
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88380 10372581
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 03:17
ol_zy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.