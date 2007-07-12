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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 сер, 2020 12:52
Vorlon да я смотрю условия хуже-мин остаток 5000 и на него 5%. больше особых отличий не вижу
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Яша
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Додано: Вів 04 сер, 2020 12:56
Яша
Ну вот - вы только подтвердили, что тарифы менялись и наверное не раз.
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Vorlon
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