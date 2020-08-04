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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 206207208209

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 12:52

Vorlon да я смотрю условия хуже-мин остаток 5000 и на него 5%. больше особых отличий не вижу
Яша
 
Повідомлень: 1054
З нами з: 10.04.07
Подякував: 94 раз.
Подякували: 166 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 12:56

Яша
Ну вот - вы только подтвердили, что тарифы менялись и наверное не раз.
Vorlon
 
Повідомлень: 8723
З нами з: 14.06.13
Подякував: 426 раз.
Подякували: 911 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:05

Та что ж это за трэшак. Отправил СЭП с Форварда в 15.26 на Юнекс, в Юнексе светится перевод в 14.31 с датой проведения в 14.46. :lol: Ещё и на обеих картах эта сумма - на моей и на левой заблокированной. Сейчас позвоню на горячку и буду ругаться, надоело уже.
Striker
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Повідомлень: 851
З нами з: 15.02.20
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Подякували: 62 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:24

Сказали, что должны позвонить с отделения, где получал карту. Если мне скажут 3-й раз ехать в отделение, то это просто аут. Аж рука зачесалась написать негативний отзыв на Минфине об этом чудо-банке.
Striker
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Повідомлень: 851
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:24

Re: Юнекс Банк

Striker, левая карта уже стала Ваша. Её привязали к счёту и уже с ней никто ничего не сделают, кроме как, заблокируют или аннулируют.
А тому челу платёжную карту перевыпустят.

Расслабьтесь и получайте удовольствие :)
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MASolomko
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Повідомлень: 2221
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:29

  MASolomko написав:Striker, левая карта уже стала Ваша. Её привязали к счёту и уже с ней никто ничего не сделают, кроме как, заблокируют или аннулируют.
А тому челу платёжную карту перевыпустят.

Расслабьтесь и получайте удовольствие :)

У меня её НЕТ. У меня её забрали в отделении и дали новую. Карта висит в приложении и заблокирована. Я не понимаю в чём проблема отвязать её от моего счёта и убрать её нафиг с виду?
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:00

Да юнекс просто название карты не умеете менять...
А тут такое сложный кейс как удалить)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:07

Re: Юнекс Банк

На сегодня дебетку с каким названием актуально оформлять? Смарт?
Размер имеет значение.
2XL
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