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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 сер, 2020 12:52
Vorlon да я смотрю условия хуже-мин остаток 5000 и на него 5%. больше особых отличий не вижу
Додано: Вів 04 сер, 2020 12:56
Яша
Ну вот - вы только подтвердили, что тарифы менялись и наверное не раз.
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:05
Та что ж это за трэшак. Отправил СЭП с Форварда в 15.26 на Юнекс, в Юнексе светится перевод в 14.31 с датой проведения в 14.46. Ещё и на обеих картах эта сумма - на моей и на левой заблокированной. Сейчас позвоню на горячку и буду ругаться, надоело уже.
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:24
Сказали, что должны позвонить с отделения, где получал карту. Если мне скажут 3-й раз ехать в отделение, то это просто аут. Аж рука зачесалась написать негативний отзыв на Минфине об этом чудо-банке.
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:24
Re: Юнекс Банк
Striker, левая карта уже стала Ваша. Её привязали к счёту и уже с ней никто ничего не сделают, кроме как, заблокируют или аннулируют.
А тому челу платёжную карту перевыпустят.
Расслабьтесь и получайте удовольствие
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:29
У меня её НЕТ. У меня её забрали в отделении и дали новую. Карта висит в приложении и заблокирована. Я не понимаю в чём проблема отвязать её от моего счёта и убрать её нафиг с виду?
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:00
Да юнекс просто название карты не умеете менять...
А тут такое сложный кейс как удалить)
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:07
Re: Юнекс Банк
На сегодня дебетку с каким названием актуально оформлять? Смарт?
Размер имеет значение.
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:42
Re: Юнекс Банк
обслуживание в Харькове конечно отстой полный. третий день оформляют кредиику. то ошибки в фио, то в адресе, то в киеве кто то вышел покушать. в итоге мне надо повторно ехать все переподписывать. как была десять лет назад обнальнообменная контора так и осталась.
Додано: Сер 05 сер, 2020 14:59
Re: Юнекс Банк
Смарт мані, але кешбек поки що до кінця серпня, а на наступний квартал ще не відомо чи буде кешбек по дебеткам.
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