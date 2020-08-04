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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 207208209210

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
9%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:09

  Rimlyanin1 написав:
2XL написав:На сегодня дебетку с каким названием актуально оформлять? Смарт?
Смарт мані, але кешбек поки що до кінця серпня, а на наступний квартал ще не відомо чи буде кешбек по дебеткам.
Ну коли активувалась цього місяці категорія кешбеку, то на екрані з'явився напис, щось на кшталт: "Не забудьте активувати кешбек наступного місяця". Так що сподіваюсь, що ця традиція подовжиться
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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