Ну коли активувалась цього місяці категорія кешбеку, то на екрані з'явився напис, щось на кшталт: "Не забудьте активувати кешбек наступного місяця". Так що сподіваюсь, що ця традиція подовжиться
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 сер, 2020 15:09
Ну коли активувалась цього місяці категорія кешбеку, то на екрані з'явився напис, щось на кшталт: "Не забудьте активувати кешбек наступного місяця". Так що сподіваюсь, що ця традиція подовжиться
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