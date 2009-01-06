Ну коли активувалась цього місяці категорія кешбеку, то на екрані з'явився напис, щось на кшталт: "Не забудьте активувати кешбек наступного місяця". Так що сподіваюсь, що ця традиція подовжиться
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 сер, 2020 15:09
Ну коли активувалась цього місяці категорія кешбеку, то на екрані з'явився напис, щось на кшталт: "Не забудьте активувати кешбек наступного місяця". Так що сподіваюсь, що ця традиція подовжиться
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:37
Нет уже Smart Money. Теперь есть только UNEXSMART, сегодня жена получила такую. Бесплатный бесконтакт, с бесплатным выходом на другие банки, но:
"нарахування на залишок власних коштів від 5000 грн. по картці Unexsmart до 5% річних".
Детальнее:
Додано: Сер 05 сер, 2020 20:00
1.4. Видача платіжної картки, оформленої дистанційно, у т.ч. за допомогою кур’єрської служби , в т.ч ПДВ(6) - 250 грн.
Бесплатно оформить можно только в отделении?
Есть какая-то плата за манисенд 1,5%+5 грн. Это чужими сервисами?
Нет платы за смену пина и за снятие нала в своих банкоматах и кассах. По сравнению с смартмани, процент на остаток снизили с 8 до 5. Плату за смс подняли с 9,99 до 15 грн.
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