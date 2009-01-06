RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 207208209210

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
9%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:09

  Rimlyanin1 написав:
2XL написав:На сегодня дебетку с каким названием актуально оформлять? Смарт?
Смарт мані, але кешбек поки що до кінця серпня, а на наступний квартал ще не відомо чи буде кешбек по дебеткам.
Ну коли активувалась цього місяці категорія кешбеку, то на екрані з'явився напис, щось на кшталт: "Не забудьте активувати кешбек наступного місяця". Так що сподіваюсь, що ця традиція подовжиться
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 428
З нами з: 12.01.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:37

Нет уже Smart Money. Теперь есть только UNEXSMART, сегодня жена получила такую. Бесплатный бесконтакт, с бесплатным выходом на другие банки, но:
"нарахування на залишок власних коштів від 5000 грн. по картці Unexsmart до 5% річних".
Детальнее: https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5715
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 857
З нами з: 15.02.20
Подякував: 72 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:45

Striker
Я так и думал, что с выходом новой карты зарежут старую... :?
Vorlon
 
Повідомлень: 8730
З нами з: 14.06.13
Подякував: 426 раз.
Подякували: 913 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:00

  Striker написав:Нет уже Smart Money. Теперь есть только UNEXSMART, сегодня жена получила такую. Бесплатный бесконтакт, с бесплатным выходом на другие банки, но:
"нарахування на залишок власних коштів від 5000 грн. по картці Unexsmart до 5% річних".
Детальнее: https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5715

1.4. Видача платіжної картки, оформленої дистанційно, у т.ч. за допомогою кур’єрської служби , в т.ч ПДВ(6) - 250 грн.
Бесплатно оформить можно только в отделении?

Есть какая-то плата за манисенд 1,5%+5 грн. Это чужими сервисами?

Нет платы за смену пина и за снятие нала в своих банкоматах и кассах. По сравнению с смартмани, процент на остаток снизили с 8 до 5. Плату за смс подняли с 9,99 до 15 грн.
Bosstone
 
Повідомлень: 1615
З нами з: 21.04.10
Подякував: 623 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 207208209210
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, MASolomko, orhidf, ramaz, vnpe1, wig і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8841, 8842, 8843
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88428 10379916
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2020 20:56
MASolomko
Перший Iнвестицiйний Банк 1 ... 30, 31, 32
Фил » Вів 06 січ, 2009 13:02
315 89081
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2020 20:48
Квесторе_поверніться
Банк Січ 1 ... 28, 29, 30
Модератор » Нед 24 лис, 2013 01:05
295 65052
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2020 19:45
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8722)
05.08.2020 20:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.