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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 207208209210

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
9%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:09

  Rimlyanin1 написав:
2XL написав:На сегодня дебетку с каким названием актуально оформлять? Смарт?
Смарт мані, але кешбек поки що до кінця серпня, а на наступний квартал ще не відомо чи буде кешбек по дебеткам.
Ну коли активувалась цього місяці категорія кешбеку, то на екрані з'явився напис, щось на кшталт: "Не забудьте активувати кешбек наступного місяця". Так що сподіваюсь, що ця традиція подовжиться
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:37

Нет уже Smart Money. Теперь есть только UNEXSMART, сегодня жена получила такую. Бесплатный бесконтакт, с бесплатным выходом на другие банки, но:
"нарахування на залишок власних коштів від 5000 грн. по картці Unexsmart до 5% річних".
Детальнее: https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5715
Striker
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Повідомлень: 861
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:45

Striker
Я так и думал, что с выходом новой карты зарежут старую... :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:00

  Striker написав:Нет уже Smart Money. Теперь есть только UNEXSMART, сегодня жена получила такую. Бесплатный бесконтакт, с бесплатным выходом на другие банки, но:
"нарахування на залишок власних коштів від 5000 грн. по картці Unexsmart до 5% річних".
Детальнее: https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5715

1.4. Видача платіжної картки, оформленої дистанційно, у т.ч. за допомогою кур’єрської служби , в т.ч ПДВ(6) - 250 грн.
Бесплатно оформить можно только в отделении?

Есть какая-то плата за манисенд 1,5%+5 грн. Это чужими сервисами?

Нет платы за смену пина и за снятие нала в своих банкоматах и кассах. По сравнению с смартмани, процент на остаток снизили с 8 до 5. Плату за смс подняли с 9,99 до 15 грн.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:21

  Bosstone написав:1.4. Видача платіжної картки, оформленої дистанційно, у т.ч. за допомогою кур’єрської служби , в т.ч ПДВ(6) - 250 грн.
Бесплатно оформить можно только в отделении?

Есть какая-то плата за манисенд 1,5%+5 грн. Это чужими сервисами?

Нет платы за смену пина и за снятие нала в своих банкоматах и кассах. По сравнению с смартмани, процент на остаток снизили с 8 до 5. Плату за смс подняли с 9,99 до 15 грн.

Я так понимаю, что только в отделении бесплатно, вчера в этом убедился.
До 01.09.2020 р. должно быть всё бесплатно в рамках акции.
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=RU&id_part=1074
Внизу в тарифах, пункт 2 примечаний.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:26

Столкнулся только что с очередной печалькой. Хотел подвязать обе карты Юнекс в Форвард, но не приходит смс для подтверждения. :(
Т.е. с отключеными смс вообще нихрена не сделать. Придётся кидать р2р с Форварда старым неудобным методом.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:28

Striker
Включите SMS на горячке, потом через денёк выключите - в чём проблема?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:52

  Vorlon написав:
Включите SMS на горячке, потом через денёк выключите - в чём проблема?

Если я получил карту в прошлом месяце, то у меня разве не снимет потом абонплату за смс за весь месяц, если я подключу хоть на 1 день?
п.с. часы в Юнексе отстают на 3 часа, только что проведенный перевод с моей Smart money светится по времени в 6 утра. Трэш-банк.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 10:14

Striker
Обычно плата за услугу снимается по факту её наличия на момент выставления счёта за её использование, а это первый рабочий день месяца для SMS в Юнексе.

Можете проверить и написать нам. И вообще: что вам важнее - удобство или факт сэкономленных 9,99 грн.?

P.S. Можно не отвечать - вопрос риторический.
Vorlon
 
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