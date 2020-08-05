Ну коли активувалась цього місяці категорія кешбеку, то на екрані з'явився напис, щось на кшталт: "Не забудьте активувати кешбек наступного місяця". Так що сподіваюсь, що ця традиція подовжиться
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Додано: Сер 05 сер, 2020 15:09
Ну коли активувалась цього місяці категорія кешбеку, то на екрані з'явився напис, щось на кшталт: "Не забудьте активувати кешбек наступного місяця". Так що сподіваюсь, що ця традиція подовжиться
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:37
Нет уже Smart Money. Теперь есть только UNEXSMART, сегодня жена получила такую. Бесплатный бесконтакт, с бесплатным выходом на другие банки, но:
"нарахування на залишок власних коштів від 5000 грн. по картці Unexsmart до 5% річних".
Детальнее:
Додано: Сер 05 сер, 2020 20:00
1.4. Видача платіжної картки, оформленої дистанційно, у т.ч. за допомогою кур’єрської служби , в т.ч ПДВ(6) - 250 грн.
Бесплатно оформить можно только в отделении?
Есть какая-то плата за манисенд 1,5%+5 грн. Это чужими сервисами?
Нет платы за смену пина и за снятие нала в своих банкоматах и кассах. По сравнению с смартмани, процент на остаток снизили с 8 до 5. Плату за смс подняли с 9,99 до 15 грн.
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:21
Я так понимаю, что только в отделении бесплатно, вчера в этом убедился.
До 01.09.2020 р. должно быть всё бесплатно в рамках акции.
Внизу в тарифах, пункт 2 примечаний.
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:26
Столкнулся только что с очередной печалькой. Хотел подвязать обе карты Юнекс в Форвард, но не приходит смс для подтверждения.
Т.е. с отключеными смс вообще нихрена не сделать. Придётся кидать р2р с Форварда старым неудобным методом.
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:28
Striker
Включите SMS на горячке, потом через денёк выключите - в чём проблема?
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:52
Если я получил карту в прошлом месяце, то у меня разве не снимет потом абонплату за смс за весь месяц, если я подключу хоть на 1 день?
п.с. часы в Юнексе отстают на 3 часа, только что проведенный перевод с моей Smart money светится по времени в 6 утра. Трэш-банк.
Додано: Чет 06 сер, 2020 10:14
Striker
Обычно плата за услугу снимается по факту её наличия на момент выставления счёта за её использование, а это первый рабочий день месяца для SMS в Юнексе.
Можете проверить и написать нам. И вообще: что вам важнее - удобство или факт сэкономленных 9,99 грн.?
P.S. Можно не отвечать - вопрос риторический.
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