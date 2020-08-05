КЦ поможет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:03
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:06
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:15
Re: Юнекс Банк
до 31 серпня 2020 року (включно) розраховуйтеся карткою від «ЮНЕКС БАНК» на суму від 300 грн., як за рахунок кредитного ліміту, так і за власні кошти:
Оплата в аптеках - 8% від суми вартості послуги;
Оплата в продуктових магазинах - 5% від суми вартості послуги;
Оплата в магазинах одягу, взуття - 10% від суми вартості послуги;
Оплата послуг готелів – 25% від суми вартості послуги;
Оплата за спортивні товари та послуги - 5% від суми вартості послуги
Акція розповсюджується:
на витрати карткою як в торгово-сервісній мережі України, так і в мережі Інтернет;
на всі активні платіжні картки міжнародної платіжної системи Mastercard, випущених до рахунку в національній валюті (гривні) та активованих до початку та/або в Період проведення Акції
Винагорода зараховується на картку не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому відбулося нарахування Винагороди.
Сума разової виплати становить не більше 500 грн.
Загальний розмір винагороди, за весь період дії акції, становить не більше 1500 грн. на один картковий рахунок клієнта.
Учасник повинен здійснювати вибір Категорії щомісячно (кожного нового календарного місяця, але не більше одного разу на календарний місяць).
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