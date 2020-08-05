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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:03
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:06
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:15
Re: Юнекс Банк
до 31 серпня 2020 року (включно) розраховуйтеся карткою від «ЮНЕКС БАНК» на суму від 300 грн., як за рахунок кредитного ліміту, так і за власні кошти:
Оплата в аптеках - 8% від суми вартості послуги;
Оплата в продуктових магазинах - 5% від суми вартості послуги;
Оплата в магазинах одягу, взуття - 10% від суми вартості послуги;
Оплата послуг готелів – 25% від суми вартості послуги;
Оплата за спортивні товари та послуги - 5% від суми вартості послуги
Акція розповсюджується:
на витрати карткою як в торгово-сервісній мережі України, так і в мережі Інтернет;
на всі активні платіжні картки міжнародної платіжної системи Mastercard, випущених до рахунку в національній валюті (гривні) та активованих до початку та/або в Період проведення Акції
Винагорода зараховується на картку не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому відбулося нарахування Винагороди.
Сума разової виплати становить не більше 500 грн.
Загальний розмір винагороди, за весь період дії акції, становить не більше 1500 грн. на один картковий рахунок клієнта.
Учасник повинен здійснювати вибір Категорії щомісячно (кожного нового календарного місяця, але не більше одного разу на календарний місяць).
Додано: Чет 06 сер, 2020 14:05
Яша Судя по условиям, если оформить в августе юнекс кард, юнекс смарт и смарт мани, то будет 1500 грн. кешбека. Это если других карт нет, но можно и старыми платить. Главное, регистрироваться на странице и выбрать категорию кешбека.
Востаннє редагувалось Bosstone в Чет 06 сер, 2020 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 сер, 2020 14:13
Я вам бiльше того скажу якщо оформити вiдразу три смарт манi окремими картковими рахунками, то теж буде по 500 на коден. Так було i ранiше
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 06 сер, 2020 14:16
Alien То есть у них нет ограничений по количеству карточных пакетов на инн? Я думал может не больше одного в каждом тарифе.
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