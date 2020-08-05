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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 208209210211

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
9%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 13:03

  Striker написав:Столкнулся только что с очередной печалькой. Хотел подвязать обе карты Юнекс в Форвард, но не приходит смс для подтверждения. :(
Т.е. с отключеными смс вообще нихрена не сделать. Придётся кидать р2р с Форварда старым неудобным методом.

КЦ поможет
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 13:06

  Яша написав:кешбек тут чистыми или грязными? сразу или после проводки? куда и когда начисляется, если у меня только кредитка?или надо еще дебетку

Чистыми
После проводки, но мы этого не видим.
На карту оплаты
В ПРДМ
КК-Отлично
Но можно и дебетку взять. Если нужна
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4526
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Подякували: 313 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 13:15

Re: Юнекс Банк

до 31 серпня 2020 року (включно) розраховуйтеся карткою від «ЮНЕКС БАНК» на суму від 300 грн., як за рахунок кредитного ліміту, так і за власні кошти:

Оплата в аптеках - 8% від суми вартості послуги;

Оплата в продуктових магазинах - 5% від суми вартості послуги;

Оплата в магазинах одягу, взуття - 10% від суми вартості послуги;

Оплата послуг готелів – 25% від суми вартості послуги;

Оплата за спортивні товари та послуги - 5% від суми вартості послуги

 Акція розповсюджується:

на витрати карткою як в торгово-сервісній мережі України, так і в мережі Інтернет;

на всі активні платіжні картки міжнародної платіжної системи Mastercard, випущених до рахунку в національній валюті (гривні) та  активованих до початку та/або в Період проведення Акції

Винагорода зараховується на картку не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому відбулося нарахування Винагороди.

Сума разової виплати становить не більше 500 грн.

Загальний розмір винагороди, за весь період дії акції, становить не більше 1500 грн. на один картковий рахунок клієнта.

Учасник повинен здійснювати вибір Категорії щомісячно (кожного нового календарного місяця, але не більше одного разу на календарний місяць).
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 13:29

Bosstone
С добрым утром! Позвольте узнать, в чём новость? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:05

Яша Судя по условиям, если оформить в августе юнекс кард, юнекс смарт и смарт мани, то будет 1500 грн. кешбека. Это если других карт нет, но можно и старыми платить. Главное, регистрироваться на странице и выбрать категорию кешбека.
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
Востаннє редагувалось Bosstone в Чет 06 сер, 2020 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:13

  Bosstone написав:Яша Судя по условиям, если оформить в августе юнекс кард, юнекс смарт и смарт мани, то будет 1500 грн. кешбека.

Я вам бiльше того скажу якщо оформити вiдразу три смарт манi окремими картковими рахунками, то теж буде по 500 на коден. Так було i ранiше
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:16

Alien То есть у них нет ограничений по количеству карточных пакетов на инн? Я думал может не больше одного в каждом тарифе.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:37

  Bosstone написав:Alien То есть у них нет ограничений по количеству карточных пакетов на инн? Я думал может не больше одного в каждом тарифе.
Так - обмежень нема - користуюсь трьома картками в одному пакетi. Усi вiдкритi на один PHOKПП. Усi з рiзними рахунками. Кешбек капає до 500 у мiсяць на кожну з них. Щоправда категорiя одна на усi картки - змiнити не можливо
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 437
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  #<1 ... 208209210211
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