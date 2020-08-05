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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 19:17
komp написав: guntherhouse777 написав: Яша написав:
кешбек тут чистыми или грязными? сразу или после проводки? куда и когда начисляется, если у меня только кредитка?или надо еще дебетку
Чистыми
После проводки, но мы этого не видим.
На карту оплаты
В ПРДМ
КК-Отлично
Но можно и дебетку взять. Если нужна
На горячке отвечают что 500 грн. это грязными, с них снимут налог при возврате.
И что вообще НИГДЕ нельзя следить за накоплением кэшбека.
Что скажут опытные пользователи?
Чистыми. Траты прошлого месяца 3793.6грн. Кэшбэк 189.68. Считайте.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 19:26
lel
Траты по какой категории?
Т.е. грязными может быть 620 грн.?
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Додано: Чет 06 сер, 2020 19:37
komp написав:lel
Траты по какой категории?
Т.е. грязными может быть 620 грн.?
Продукты. Чистыми 5%
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lel
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Додано: Чет 06 сер, 2020 19:45
lel написав:
komp написав:lel
Траты по какой категории?
Т.е. грязными может быть 620 грн.?
Продукты. Чистыми 5%
Почему тогда горячка отвечает что подоходный снимают?
Могут другие пользователи подтвердить?
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komp
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Додано: Чет 06 сер, 2020 19:55
komp написав:
Почему тогда горячка отвечает что подоходный снимают?
Могут другие пользователи подтвердить?
Потому что в этом банке работают одни идиоты. Я уже 2 раза подавал заявку на ГЛ, чтобы убрали лишнюю карту. Последний раз сказали, что позвонят с отделения, в итоге никакого звонка уже как 2 дня. А началось с того, что одна из идиоток в отделении дала мне левую карту.
Этот банк самый конченый из всех, с которыми я когда либо сталкивался.
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