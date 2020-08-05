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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 209210211212

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
9%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:17

Re: Юнекс Банк

komp написав:
  guntherhouse777 написав:
  Яша написав:кешбек тут чистыми или грязными? сразу или после проводки? куда и когда начисляется, если у меня только кредитка?или надо еще дебетку

Чистыми
После проводки, но мы этого не видим.
На карту оплаты
В ПРДМ
КК-Отлично
Но можно и дебетку взять. Если нужна

На горячке отвечают что 500 грн. это грязными, с них снимут налог при возврате.
И что вообще НИГДЕ нельзя следить за накоплением кэшбека.

Что скажут опытные пользователи?
Чистыми. Траты прошлого месяца 3793.6грн. Кэшбэк 189.68. Считайте.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:26

lel
Траты по какой категории?
Т.е. грязными может быть 620 грн.?
komp
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З нами з: 08.11.07
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:37

Re: Юнекс Банк

komp написав:lel
Траты по какой категории?
Т.е. грязными может быть 620 грн.?
Продукты. Чистыми 5%
lel
 
Повідомлень: 2689
З нами з: 10.12.13
Подякував: 994 раз.
Подякували: 292 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:45

  lel написав:
komp написав:lel
Траты по какой категории?
Т.е. грязными может быть 620 грн.?
Продукты. Чистыми 5%

Почему тогда горячка отвечает что подоходный снимают?
Могут другие пользователи подтвердить?
komp
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Повідомлень: 8262
З нами з: 08.11.07
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Подякували: 3357 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:55

  komp написав:Почему тогда горячка отвечает что подоходный снимают?
Могут другие пользователи подтвердить?

Потому что в этом банке работают одни идиоты. Я уже 2 раза подавал заявку на ГЛ, чтобы убрали лишнюю карту. Последний раз сказали, что позвонят с отделения, в итоге никакого звонка уже как 2 дня. А началось с того, что одна из идиоток в отделении дала мне левую карту.
Этот банк самый конченый из всех, с которыми я когда либо сталкивался.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:14

  komp написав:Могут другие пользователи подтвердить?

Вы считаете, что тут прикалываются? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:51

Я тоже получил чистыми.Мне сказали,когда выдавали карту,что напоги плотит банк.
Вадимка
 
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