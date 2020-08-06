komp написав:Почему тогда горячка отвечает что подоходный снимают? Могут другие пользователи подтвердить?
Потому что в этом банке работают одни идиоты. Я уже 2 раза подавал заявку на ГЛ, чтобы убрали лишнюю карту. Последний раз сказали, что позвонят с отделения, в итоге никакого звонка уже как 2 дня. А началось с того, что одна из идиоток в отделении дала мне левую карту. Этот банк самый конченый из всех, с которыми я когда либо сталкивался.
komp написав:Почему тогда горячка отвечает что подоходный снимают? Могут другие пользователи подтвердить?
Наверно потому, что не читали Офіційні правила акції «Літня спека»: Розмір винагороди, що зазначений в цьому пункті, наведено за вирахуванням податків та обов’язкових зборів, що утримуються з такої винагороди Банком як податковим агентом згідно з вимогами чинного законодавства України.