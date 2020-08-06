komp написав:Почему тогда горячка отвечает что подоходный снимают? Могут другие пользователи подтвердить?
Потому что в этом банке работают одни идиоты. Я уже 2 раза подавал заявку на ГЛ, чтобы убрали лишнюю карту. Последний раз сказали, что позвонят с отделения, в итоге никакого звонка уже как 2 дня. А началось с того, что одна из идиоток в отделении дала мне левую карту. Этот банк самый конченый из всех, с которыми я когда либо сталкивался.
komp написав:Почему тогда горячка отвечает что подоходный снимают? Могут другие пользователи подтвердить?
Наверно потому, что не читали Офіційні правила акції «Літня спека»: Розмір винагороди, що зазначений в цьому пункті, наведено за вирахуванням податків та обов’язкових зборів, що утримуються з такої винагороди Банком як податковим агентом згідно з вимогами чинного законодавства України.
Bosstone написав:Alien То есть у них нет ограничений по количеству карточных пакетов на инн? Я думал может не больше одного в каждом тарифе.
Так - обмежень нема - користуюсь трьома картками в одному пакетi. Усi вiдкритi на один PHOKПП. Усi з рiзними рахунками. Кешбек капає до 500 у мiсяць на кожну з них. Щоправда категорiя одна на усi картки - змiнити не можливо
Кто может показать принтскрин , можно в личку, на эту фичу 3х КБ по трем счетам (закладка платежи на дату КБ). Хочу затестить, но хочу быть уверенным в потраченном времени.