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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 209210211212

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
9%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:17

Re: Юнекс Банк

komp написав:
  guntherhouse777 написав:
  Яша написав:кешбек тут чистыми или грязными? сразу или после проводки? куда и когда начисляется, если у меня только кредитка?или надо еще дебетку

Чистыми
После проводки, но мы этого не видим.
На карту оплаты
В ПРДМ
КК-Отлично
Но можно и дебетку взять. Если нужна

На горячке отвечают что 500 грн. это грязными, с них снимут налог при возврате.
И что вообще НИГДЕ нельзя следить за накоплением кэшбека.

Что скажут опытные пользователи?
Чистыми. Траты прошлого месяца 3793.6грн. Кэшбэк 189.68. Считайте.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:26

lel
Траты по какой категории?
Т.е. грязными может быть 620 грн.?
komp
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:37

Re: Юнекс Банк

komp написав:lel
Траты по какой категории?
Т.е. грязными может быть 620 грн.?
Продукты. Чистыми 5%
lel
 
Повідомлень: 2689
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:45

  lel написав:
komp написав:lel
Траты по какой категории?
Т.е. грязными может быть 620 грн.?
Продукты. Чистыми 5%

Почему тогда горячка отвечает что подоходный снимают?
Могут другие пользователи подтвердить?
komp
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Повідомлень: 8262
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:55

  komp написав:Почему тогда горячка отвечает что подоходный снимают?
Могут другие пользователи подтвердить?

Потому что в этом банке работают одни идиоты. Я уже 2 раза подавал заявку на ГЛ, чтобы убрали лишнюю карту. Последний раз сказали, что позвонят с отделения, в итоге никакого звонка уже как 2 дня. А началось с того, что одна из идиоток в отделении дала мне левую карту.
Этот банк самый конченый из всех, с которыми я когда либо сталкивался.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:14

  komp написав:Могут другие пользователи подтвердить?

Вы считаете, что тут прикалываются? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:51

Я тоже получил чистыми.Мне сказали,когда выдавали карту,что напоги плотит банк.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:33

  komp написав:Почему тогда горячка отвечает что подоходный снимают?
Могут другие пользователи подтвердить?

Наверно потому, что не читали Офіційні правила акції «Літня спека»:
Розмір винагороди, що зазначений в цьому пункті, наведено за вирахуванням податків та обов’язкових зборів, що утримуються з такої винагороди Банком як податковим агентом згідно з вимогами чинного законодавства України.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:49

  Alien написав:
  Bosstone написав:Alien То есть у них нет ограничений по количеству карточных пакетов на инн? Я думал может не больше одного в каждом тарифе.
Так - обмежень нема - користуюсь трьома картками в одному пакетi. Усi вiдкритi на один PHOKПП. Усi з рiзними рахунками. Кешбек капає до 500 у мiсяць на кожну з них. Щоправда категорiя одна на усi картки - змiнити не можливо


Кто может показать принтскрин , можно в личку, на эту фичу 3х КБ по трем счетам (закладка платежи на дату КБ). Хочу затестить, но хочу быть уверенным в потраченном времени.

СПАСИБО
STIGA
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:43

STIGA надо именно 3? Два недостаточно?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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