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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:28
У меня - успешный опыт по 4-м: кред+3*деб.
Но скринить не буду )
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mustbe
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:33
STIGA написав: Alien написав: Bosstone написав:Alien
То есть у них нет ограничений по количеству карточных пакетов на инн? Я думал может не больше одного в каждом тарифе.
Так - обмежень нема - користуюсь трьома картками в одному пакетi. Усi вiдкритi на один PHOKПП. Усi з рiзними рахунками. Кешбек капає до 500 у мiсяць на кожну з них. Щоправда категорiя одна на усi картки - змiнити не можливо
Кто может показать принтскрин , можно в личку, на эту фичу 3х КБ по трем счетам (закладка платежи на дату КБ). Хочу затестить, но хочу быть уверенным в потраченном времени.
СПАСИБО
Дивна у Вас логіка - свій час витрачати даремно не хочу, а на слово не вірю. При цьому чужий час на принтскрини та повідомлення в приват пропонуєте витрати.
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Rimlyanin1
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:40
Благодарю всех, кто ответил и поделился опытом. +1 в карму.
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STIGA
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:50
Коллеги, а какой порядок выплаты КБ?
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la9
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:15
la9
в последний день месяца приходит кешбек (максимум 500 грн на один карточный счет). Процент кешбека в его описании указан чистыми, налоги компенсирует банк.
http://lx4.me/c/BruGAiHB
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Spring
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