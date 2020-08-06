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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
9%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:28

У меня - успешный опыт по 4-м: кред+3*деб.
Но скринить не буду )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:33

Re: Юнекс Банк

STIGA написав:
  Alien написав:
  Bosstone написав:Alien То есть у них нет ограничений по количеству карточных пакетов на инн? Я думал может не больше одного в каждом тарифе.
Так - обмежень нема - користуюсь трьома картками в одному пакетi. Усi вiдкритi на один PHOKПП. Усi з рiзними рахунками. Кешбек капає до 500 у мiсяць на кожну з них. Щоправда категорiя одна на усi картки - змiнити не можливо


Кто может показать принтскрин , можно в личку, на эту фичу 3х КБ по трем счетам (закладка платежи на дату КБ). Хочу затестить, но хочу быть уверенным в потраченном времени.

СПАСИБО
Дивна у Вас логіка - свій час витрачати даремно не хочу, а на слово не вірю. При цьому чужий час на принтскрини та повідомлення в приват пропонуєте витрати.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:40

Re: Юнекс Банк

Благодарю всех, кто ответил и поделился опытом. +1 в карму.
STIGA
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:50

Коллеги, а какой порядок выплаты КБ?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:15

la9
в последний день месяца приходит кешбек (максимум 500 грн на один карточный счет). Процент кешбека в его описании указан чистыми, налоги компенсирует банк.
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Spring
 
Повідомлень: 137
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:52

А от смс за 15 можно отказаться на дебетке?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:58

  Spring написав:la9
в последний день месяца приходит кешбек (максимум 500 грн на один карточный счет). Процент кешбека в его описании указан чистыми, налоги компенсирует банк.

То есть, и меньше 100 грн автоматом выплачивают, так?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:19

la9
https://unexbank.ua/user_file/litnia_speka.pdf
ограничена верхняя планка 500 грн, минимум не указан. Следовательно, и меньше 100 грн должны выплатить
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Spring
 
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