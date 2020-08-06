Bosstone написав:Alien То есть у них нет ограничений по количеству карточных пакетов на инн? Я думал может не больше одного в каждом тарифе.
Так - обмежень нема - користуюсь трьома картками в одному пакетi. Усi вiдкритi на один PHOKПП. Усi з рiзними рахунками. Кешбек капає до 500 у мiсяць на кожну з них. Щоправда категорiя одна на усi картки - змiнити не можливо
Кто может показать принтскрин , можно в личку, на эту фичу 3х КБ по трем счетам (закладка платежи на дату КБ). Хочу затестить, но хочу быть уверенным в потраченном времени.
СПАСИБО
Дивна у Вас логіка - свій час витрачати даремно не хочу, а на слово не вірю. При цьому чужий час на принтскрини та повідомлення в приват пропонуєте витрати.
la9 в последний день месяца приходит кешбек (максимум 500 грн на один карточный счет). Процент кешбека в его описании указан чистыми, налоги компенсирует банк.
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