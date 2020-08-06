У меня - успешный опыт по 4-м: кред+3*деб.
Но скринить не буду )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:28
У меня - успешный опыт по 4-м: кред+3*деб.
Но скринить не буду )
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:33
Re: Юнекс Банк
Дивна у Вас логіка - свій час витрачати даремно не хочу, а на слово не вірю. При цьому чужий час на принтскрини та повідомлення в приват пропонуєте витрати.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:40
Re: Юнекс Банк
Благодарю всех, кто ответил и поделился опытом. +1 в карму.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:15
la9
в последний день месяца приходит кешбек (максимум 500 грн на один карточный счет). Процент кешбека в его описании указан чистыми, налоги компенсирует банк.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:58
Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:19
la9
ограничена верхняя планка 500 грн, минимум не указан. Следовательно, и меньше 100 грн должны выплатить
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:45
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:52
Re: Юнекс Банк
Оформил смарт, в приложении нет карт. Её как то нужно активировать?
Размер имеет значение.
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