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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:40
2XL написав:
Оформил смарт, в приложении нет карт. Её как то нужно активировать?
Нет, должны сразу появиться. Но сейчас похоже отвалилась какая-то БД и балансы не подтягиваются.
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Bosstone
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ol_zy
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