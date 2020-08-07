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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
9%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:40

  2XL написав:Оформил смарт, в приложении нет карт. Её как то нужно активировать?

Нет, должны сразу появиться. Но сейчас похоже отвалилась какая-то БД и балансы не подтягиваются.
Bosstone
 
Повідомлень: 1637
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Подякував: 625 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:54

Забарати кредитку тільки в відділенні? Чи доставка кур"єром можлива?
anikola13
 
Повідомлень: 882
З нами з: 08.02.13
Подякував: 107 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 13:31

  anikola13 написав:Забарати кредитку тільки в відділенні? Чи доставка кур"єром можлива?


Можно курьером - по тарифам карты.
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 177
З нами з: 22.01.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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