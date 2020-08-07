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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:40
2XL написав:
Оформил смарт, в приложении нет карт. Её как то нужно активировать?
Нет, должны сразу появиться. Но сейчас похоже отвалилась какая-то БД и балансы не подтягиваются.
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Bosstone
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:54
Забарати кредитку тільки в відділенні? Чи доставка кур"єром можлива?
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anikola13
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Додано: Суб 08 сер, 2020 13:31
anikola13 написав:
Забарати кредитку тільки в відділенні? Чи доставка кур"єром можлива?
Можно курьером - по тарифам карты.
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STIGA
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Суб 08 сер, 2020 11:04
omb
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