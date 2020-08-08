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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:40
2XL написав:
Оформил смарт, в приложении нет карт. Её как то нужно активировать?
Нет, должны сразу появиться. Но сейчас похоже отвалилась какая-то БД и балансы не подтягиваются.
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Bosstone
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:54
Забарати кредитку тільки в відділенні? Чи доставка кур"єром можлива?
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anikola13
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Додано: Суб 08 сер, 2020 13:31
anikola13 написав:
Забарати кредитку тільки в відділенні? Чи доставка кур"єром можлива?
Можно курьером - по тарифам карты.
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STIGA
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Додано: Нед 09 сер, 2020 13:28
Получил смарт несколько дней назад. Сейчас только разбираюсь. Пробовал продукты. Это теперь трать 10 тысяч и жди 500 неа следующий месяц первого числа?
Три счёта у меня, это как Викэнд Тасин?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Нед 09 сер, 2020 13:33
2XL написав:
Получил смарт несколько дней назад. Сейчас только разбираюсь. Пробовал продукты. Это теперь трать 10 тысяч и жди 500 неа следующий месяц первого числа?
31 августа будет. Не забывать чтобы чек был от 300 гривен.
2XL написав:
Три счёта у меня, это как Викэнд Тасин?
Нет. Что-то вы путаете или вопрос некорректен...
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Vorlon
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Додано: Нед 09 сер, 2020 13:37
2XL написав:
Это теперь трать 10 тысяч и жди 500 неа следующий месяц первого числа?
Ні, кешбек прийде останнього робочого дня цього місяця, а все, що не провелось цим місяцем вже буде у наступному в кінці місяця.
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extreme_lviv_ua
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Додано: Нед 09 сер, 2020 14:20
Vorlon написав:Нет. Что-то вы путаете
Мне паровозом два валютных счетов открыли. Зачем? Я бы ещё понял карты...
СМС если отключить - пушей тоже не будет?
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2XL
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Додано: Нед 09 сер, 2020 14:22
2XL написав:
СМС если отключить - пушей тоже не будет?
не будет
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extreme_lviv_ua
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