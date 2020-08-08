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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 сер, 2020 18:30
STIGA написав: anikola13 написав:
Забарати кредитку тільки в відділенні? Чи доставка кур"єром можлива?
Можно курьером - по тарифам карты.
Не могу найти тарифы. Дайте линк.
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Додано: Нед 09 сер, 2020 18:31
guntherhouse777 написав: extreme_lviv_ua написав: 2XL написав:
Это теперь трать 10 тысяч и жди 500 неа следующий месяц первого числа?
Ні, кешбек прийде останнього робочого дня цього місяця, а все, що не провелось цим місяцем вже буде у наступному в кінці місяця.
Но войдет в лимит прошлого месяца.
Так калл говорит, не тестил
Всі вірно
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Нед 09 сер, 2020 18:17
anis
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