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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
9%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 18:30

  STIGA написав:
  anikola13 написав:Забарати кредитку тільки в відділенні? Чи доставка кур"єром можлива?


Можно курьером - по тарифам карты.

Не могу найти тарифы. Дайте линк.
anikola13
 
Повідомлень: 883
З нами з: 08.02.13
Подякував: 108 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 18:31

  guntherhouse777 написав:
  extreme_lviv_ua написав:
  2XL написав:Это теперь трать 10 тысяч и жди 500 неа следующий месяц первого числа?
Ні, кешбек прийде останнього робочого дня цього місяця, а все, що не провелось цим місяцем вже буде у наступному в кінці місяця.

Но войдет в лимит прошлого месяца.
Так калл говорит, не тестил
Всі вірно :wink:
extreme_lviv_ua
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Повідомлень: 153
З нами з: 07.06.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:07

anikola13
доставка 150 грн.
https://unexbank.ua/user_file/Unex_Card_1706.pdf
Bosstone
 
Повідомлень: 1661
З нами з: 21.04.10
Подякував: 627 раз.
Подякували: 186 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:48

Bosstone разводняк.
Яша
 
Повідомлень: 1059
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Подякував: 96 раз.
Подякували: 166 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:31

Подскажите пожалуйста, смарт мани плюс есть варианты как пополнить бесплатно? Без валютообмена и без зарплатой карты. Есть смарт мани обычный в довесок. Родственнику "втюхали" второй дебетной, думаем закрыть от греха подальше (платный вход и годовое 250 грн) или как то можно использовать
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Spring
 
Повідомлень: 141
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
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