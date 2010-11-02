|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 сер, 2020 18:30
STIGA написав: anikola13 написав:
Забарати кредитку тільки в відділенні? Чи доставка кур"єром можлива?
Можно курьером - по тарифам карты.
Не могу найти тарифы. Дайте линк.
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 887
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 сер, 2020 18:31
guntherhouse777 написав: extreme_lviv_ua написав: 2XL написав:
Это теперь трать 10 тысяч и жди 500 неа следующий месяц первого числа?
Ні, кешбек прийде останнього робочого дня цього місяця, а все, що не провелось цим місяцем вже буде у наступному в кінці місяця.
Но войдет в лимит прошлого месяца.
Так калл говорит, не тестил
Всі вірно
-
extreme_lviv_ua
-
-
- Повідомлень: 153
- З нами з: 07.06.18
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 09 сер, 2020 20:07
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1688
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 сер, 2020 20:48
Bosstone разводняк.
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 1060
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 сер, 2020 22:31
Подскажите пожалуйста, смарт мани плюс есть варианты как пополнить бесплатно? Без валютообмена и без зарплатой карты. Есть смарт мани обычный в довесок. Дали второй дебетной, сейчас думаю закрыть сразу (платный вход и годовое 250 грн) или как то можно использовать
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
-
Spring
-
-
- Повідомлень: 145
- З нами з: 04.02.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 сер, 2020 09:36
Spring
С обычного смарта - без %
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 сер, 2020 11:32
СЭп сюда заходит оперативно, на прямые реквизиты в приложении?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8838
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 431 раз.
- Подякували: 931 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 сер, 2020 11:54
Vorlon с проблемами/задержками не сталкивался, весьма оперативно проходило - до 2-х часов.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 557
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1537 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 сер, 2020 18:28
Vorlon написав:
СЭп сюда заходит оперативно, на прямые реквизиты в приложении?
Пробовал пока только с мони. Появился через 40 минут сначала в выписке, потом через еще 15 минут провели по счету. Напрягает, что как и в идее, применяется гринвичское время.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1688
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 сер, 2020 02:25
господа, а смс как тут отключить? через кал мождно или тока отдеделение?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 37589
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 5986 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|88725
|10429910
|
Вів 18 сер, 2020 01:49
Arien
|
|7169
|1624231
|
|
|7042
|918277
|
|