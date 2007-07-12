IMPRINTER Можна дзвінком на гарячку.
У мене оного разу прийняли заявку на відклоюченя, але через місяць знову зняло гроші. В підтримці сказали, що прослухають запис розмови і розберуться, але 9,99₴ так і не повернули...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 сер, 2020 08:18
IMPRINTER Можна дзвінком на гарячку.
У мене оного разу прийняли заявку на відклоюченя, але через місяць знову зняло гроші. В підтримці сказали, що прослухають запис розмови і розберуться, але 9,99₴ так і не повернули...
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:31
Надежнее в отделении заявление оставить.
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:34
ukrprom2014
Стоимость проезда меньше стоимости СМС? Есть прецеденты невыполнения и влёта на "огромную" сумму 9,99 грн. или 15 грн.?
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