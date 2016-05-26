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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 08:18

IMPRINTER Можна дзвінком на гарячку.
У мене оного разу прийняли заявку на відклоюченя, але через місяць знову зняло гроші. В підтримці сказали, що прослухають запис розмови і розберуться, але 9,99₴ так і не повернули...
extreme_lviv_ua
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Повідомлень: 154
З нами з: 07.06.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:31

  IMPRINTER написав:господа, а смс как тут отключить? через кал мождно или тока отдеделение?

Надежнее в отделении заявление оставить.
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1866
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 117 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:34

ukrprom2014
Стоимость проезда меньше стоимости СМС? Есть прецеденты невыполнения и влёта на "огромную" сумму 9,99 грн. или 15 грн.?
Vorlon
 
Повідомлень: 8856
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 16:26

Vorlon мне отключили сразу по телефону, смс перестали приходить. Не видел списания комиссии даже за 1 месяц.
пс. ... и без каких либо басен о моей безопасности.
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Ромасик
 
Повідомлень: 1140
З нами з: 30.03.15
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Подякували: 74 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 16:28

Ромасик
Ну вот! Зачем усложнять? :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 8856
З нами з: 14.06.13
Подякував: 432 раз.
Подякували: 931 раз.
 
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